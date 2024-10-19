Заседание нового литературного клуба пройдет в библиотеке Дмитрова

Недавно в центральной библиотеке Дмитрова появился литературный клуб «БиблиоФеи». В эти выходные активисты соберутся на встречу, на которой обсудят прочитанные книги и поговорят о творчестве Федора Достоевского.

В клубе «БиблиоФеи» можно не только насладиться чтением, но и поделиться мыслями. На прошлом заседании участники говорили о творчестве Федора Достоевского. Они обсудили книгу «Преступление и наказание».

Также участие в клубе дает возможность завести новых друзей и поучаствовать в интересных мероприятиях и событиях. На новой встрече, которая пройдет сегодня, 19 октября, в шесть часов вечера, участники также обсудят творчество Достоевского.

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