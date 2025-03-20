Заседание Научно-технического совета прошло в Серпухове

В Серпухове прошло з аседание Бюро Научно-технического совета под председательством Алексея Царькова. Участники мероприятия обсудили предпроектное решение развития территории для строительства университетского городка «Интеграция».

Территорию площадью 24 гектара разделят на несколько зон, включающих развитие образования и науки, спорта, военно-патриотической деятельности и жилье. Предусмотрено благоустройство и озеленение.

На территории будущего университета разместят базовые кафедры: Институт информационных систем и технологий, Институт биотехнологий и фармацевтики, Институт производственных технологий.

Студенты будут проходить практику на предприятиях округа. На базе университета создадут Центр дополнительного профессионального образования. Наполнение структуры учреждения продолжается.

Создание Серпуховского Научно-технологического университета «Интеграция» — первоочередная задача в рамках развития наукограда и системы образования в муниципалитете.