Заседание научно-технического совета прошло в Серпухове

Глава муниципалитета Алексей Шимко принял участие в заседании Научно-технического совета под председательством Алексея Царькова, где были рассмотрены два ключевых направления развития Серпухова как наукограда. Делегация Института инженерной физики и АНО «Развитие Большого Серпухова» представила научные и технологические разработки округа на международных конференциях в Донецке, включая лекарственный препарат «ТАМЕРОН», поставляемый в военные госпитали, и проекты резидентов технопарка «ТехноИнноватика».

В ходе заседания достигнуты договоренности о совместных проектах, сотрудничестве в области биомедицины и подготовке кадров с учреждениями Донецкой Народной Республики. Участники совета подчеркнули важность не только создания современной образовательной инфраструктуры, но и формирования системы подготовки будущих специалистов для научно-технологического комплекса округа.

В округе ежегодно проводят капитальный ремонт школ и детских садов, открывают профильные классы и развивают дополнительное образование. Опытно-образовательная площадка «БиоТех-Пущино» уже стала местом, где школьники занимаются исследовательской работой вместе с учеными, становятся победителями олимпиад и участвуют в научных проектах.

Следующий этап — расширение этой модели. В планах создание новых образовательных площадок, развитие направлений в сфере IT, робототехники, биомедицины и инженерных технологий. Алексей Шимко отметил, что задача округа — выстроить эффективную систему «школа — колледж или вуз — работодатель», чтобы талантливые ребята могли получать качественное образование, реализовывать себя в науке и строить профессиональное будущее в Серпухове.