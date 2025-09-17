Заседание на тему внедрения системы цифровой маркировки товаров прошло в Балашихе

В торгово-промышленной палате Балашихи состоялось заседание комитета по развитию малого и среднего предпринимательства, посвященное вопросам внедрения системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». В мероприятии приняли участие президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков, вице-президент Светлана Тананова, представители бизнес-сообщества, эксперты в области маркировки, а также руководители предприятий городского округа.

Во время встречи директор фармацевтической компании «Ретиноиды» Константин Ноздрин поделился собственным опытом внедрения системы маркировки. Предприятие стало одним из первых в отрасли, кто начал использовать «Честный знак».

«Эта система позволяет проследить путь товара от производителя до конечного потребителя, оперативно реагировать на случаи выявления фальсификата, а также открывает новые возможности для планирования и анализа рынка», — отметил Константин Ноздрин.

Система «Честный знак» уже охватывает десятки товарных категорий, включая лекарственные препараты, табачную и молочную продукцию, воду и обувь. В ближайшие годы ожидается расширение списка.

Балашихинская торгово-промышленная палата заявила о готовности оказывать всестороннюю консультационную поддержку предприятиям на всех этапах внедрения системы цифровой маркировки. Кроме того, планируется проведение дополнительных информационных кампаний, чтобы предприниматели могли своевременно подготовиться к новым требованиям рынка.