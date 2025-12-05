Заседание на тему совершенствования миграционной политики прошло в Мособлдуме

Фото: Мигрант из Таджикистана в Москве / Медиасток.рф

В Подмосковье прошло обсуждение ключевых направлений миграционной политики региона. Расширенное заседание, посвященное этой теме, состоялось в стенах Московской областной думы под эгидой комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности.

В диалоге также участвовали депутаты Московской городской думы, представители силовых структур, Духовного собрания мусульман и бизнес-сообщества.

«Наша задача — ликвидировать нелегальную миграцию и связанные с ней последствия», — подчеркнул в приветственном слове председатель комитета Александр Баранов.

Необходимость координации между столицей и областью поддержала депутат Московской городской думы Дарья Борисова.

«Единое экономическое пространство, общие транспортные и инфраструктурные связи требуют синхронного применения миграционных инструментов», — подчеркнула она.

Участники заседания обсудили реализацию президентских поручений и концепции миграционной политики до 2030 года.

В Московской области для безвизовых иностранцев сократили срок пребывания до 90 дней, создали реестр контролируемых лиц и внедрили специальное приложение.

Руководитель Главного управления региональной безопасности в ранге министра Кирилл Карасев подробно остановился на новых инициативах.

«С 1 сентября 2025 года иностранные граждане, оформившие патент в Московской области, вправе работать в Москве и наоборот», — пояснил он.

Также с 1 сентября мигранты через приложение «Амина» должны уведомлять о своем местонахождении.

Карасев также рассказал о результатах рейдов, в рамках которых с начала года проверили свыше 16 тысяч иностранцев.

Отдельное внимание уделили созданию инфраструктуры для мигрантов.

«Если склад больше 30 тысяч квадратных метров, при нем непосредственно, работодатель должен построить общежитие», — уточнил Кирилл Карасев.

В Подмосковье в эксплуатацию ввели уже 13 строений, а всего их предусмотрено 115.

По итогам встречи Александр Баранов заверил, что работа по совершенствованию миграционного законодательства в Подмосковье продолжится.