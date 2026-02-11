Заседание на тему инновационных продуктов в сфере образования прошло в Дмитрове

Заседание на тему создания, разработки и внедрения инновационных продуктов в сфере образования прошло в Подмосковье 10 февраля. На базе Инженерной школы в Дмитрове обсудили применение искусственного интеллекта и других технологий.

В заседании приняли участие представители восьми образовательных учреждений и научные руководители региональных инновационных площадок, рассказали в Минобразования Подмосковья.

«Восемь школ являются региональными инновационными площадками Московской области, где разрабатываются и внедряются новые образовательные продукты с использованием искусственного интеллекта. Основной целью этих разработок является повышение качества преподавания, снижение административной нагрузки на педагогов и создание благоприятных условий для интеграции современных цифровых технологий в систему школьного образования региона», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, совместная работа представителей школ и научных руководителей даст возможность создать эффективные решения для повышения качества образования.