Заседание Мособлдумы о трехлетнем плане ремонта жилых домов прошло в Подмосковье

Выездное заседание Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ прошло в Электростали. Его посвятили капитальному ремонту сногоквартирных домов в период с 2026 по 2028 год.

Заседание прошло под руководством главы комитета Олега Гаджиева. Участие во встрече также приняли заместитель министра ЖКХ региона Игорь Тимофеев, представители Фонда капремонта, технадзора, а также председатель Ассоциации советов МКД Олеся Тыщенко.

«В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Фонд представил доклад о краткосрочном плане капремонта на 2026–2028 годы. Так, в этом году в порядок приведут 4,3 тысячи элементов в двух тысячах домах.

«Особое внимание уделили контролю за подрядчиками, а также взаимодействию с жителями: Фонд капремонта подчеркнул важность оперативной информации и личной ответственности подрядных организаций за диалог с собственниками», — рассказали в МинЖКХ.

В завершении заседания прошел открытый микрофон, в ходе которого участники ответили на вопросы жителей.