Заседание молодежного парламента прошло в Красногорске

В городском округе Красногорск прошло шестое заседание Молодежного парламента при Совете депутатов. На встрече собрались инициативные и энергичные молодые люди, готовые активно участвовать в развитии округа и воплощении значимых проектов.

Заседание посетили почетные гости: представители движения «Волонтерская рота», с которыми были обсуждены планы совместной работы, а также Валерий Калинов, возглавляющий комиссию по социальной политике, экологии и охране здоровья Молодежного парламента Мытищ. Он поделился своим опытом и выразил поддержку инициативам красногорских коллег.

В ходе встречи обсудили планирование будущих мероприятий и проектов парламента, разработку совместных социальных и патриотических инициатив с «Волонтерской ротой», предложение об открытии музея СВО для сохранения памяти о героических событиях, организацию спортивных мероприятий, направленных на популяризацию активного и здорового образа жизни среди жителей округа и провели оценку эффективности работы членов парламента и отбор новых консультантов в команду.

«Мы хотим, чтобы Молодежный парламент стал не просто местом для обсуждений, но настоящей движущей силой, способной менять жизнь округа к лучшему. Впереди нас ждет много работы и реализация важных проектов», — отметили представители парламента.

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