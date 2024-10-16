Заседание межведомственной комиссии по доходам бюджета прошло в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вместе с заместителем городского прокурора Юрием Рабаевым и начальником Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области Натальей Бегловой принял участие в заседании межведомственной комиссии. Основная цель встречи — мобилизация доходов бюджета округа и легализация налоговой базы, а также базы страховых взносов.

На заседании были заслушаны представители предприятий и организаций, имеющих задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней. Основные вопросы касались погашения задолженности по налогам и арендной плате за земельные участки, а также размера заработной платы сотрудников организаций.

Благодаря работе профильной комиссии и индивидуальному подходу к должникам, в сентябре удалось погасить задолженность на сумму 40,8 миллиона рублей, из которых 7,5 миллиона рублей поступили в местный бюджет. До проведения заседания 34 организации успели ликвидировать свои задолженности.

«В своей работе мы всегда поддерживаем конструктивный диалог с должниками, предлагая им пути решения проблемы. Мы анализируем формат задолженности и, установив коммуникацию, разрабатываем план по выходу из сложившейся ситуации, который включает в себя предоставление рассрочки», — подчеркнул важность конструктивного диалога с должниками Михаил Собакин.

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