Заседание комиссии по взысканию налоговой задолженности прошло в Одинцове

Комиссия рассмотрела долги 24 субъектов, юридических и физических лиц, перед консолидированным бюджетом Московской области. Общая сумма обязательств составила почти 65 миллионов рублей.

Участие в обсуждении приняли представители Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы России № 22 по Московской области, Одинцовской городской прокуратуры и Контрольно-счетной палаты муниципалитета.

На заседании слушали доклады о результатах выездных мероприятий и переговоров с должниками. Во время подготовки к встрече некоторые неплательщики смогли погасить часть обязательств на сумму 39 миллионов рублей. Участники заседания также обсудили работу глав трех муниципальных учреждений по информированию сотрудников о наличии у них долгов и необходимости их погашения.

Представитель налоговой инспекции разъяснила последствия неуплаты налогов и возможность получения отсрочек и рассрочек по статье 64 Налогового кодекса Российской Федерации. Плательщикам земельного налога рассказали о возможности рассмотрения споров по результатам кадастровой оценки земельных участков в специальной комиссии, которую создали при Министерстве имущественных отношений Московской области.