Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС прошло в Серпухове

Власти округа обсудили подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья. По прогнозам, паводковая ситуация в этом году может оказаться сложнее, чем в прошлом.

Участники заседания детально рассмотрели и скорректировали план противопаводковых работ. Особое внимание уделили готовности сил и средств для быстрого реагирования на возможные последствия. Отдельно обсудили взаимодействие всех задействованных служб и работу с жителями зон, которые могут оказаться подтопленными.

Второй темой стали дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. Акцент сделали на профилактике возгораний в жилых домах, соцобъектах и на предприятиях. Также проверили готовность противопожарных формирований.

«Работы и мониторинг в этих направлениях усиливаем. Все системы жизнеобеспечения и экстренные службы работают в штатном режиме и готовы к действиям для защиты населения», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.