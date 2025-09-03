Заседание комиссии по обеспечению безопасности на дорогах прошло в Балашихе

Координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Ковалев принял участие в заседании Объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Балашихе. В ходе заседания был проведен детальный анализ аварийности за последние семь месяцев на дорогах различного значения: муниципального, регионального и федерального.

Основной целью стало выявление проблемных участков и разработка эффективных мер по снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

«Наша задача — обеспечить максимальную безопасность для всех участников дорожного движения в Балашихе, особенно для наших детей. В рамках партпроекта „Безопасные дороги“ мы проводим тщательный анализ, выявляем причины аварий и принимаем конкретные меры по улучшению дорожной инфраструктуры», — отметил Алексей Ковалев.

На заседании особое внимание было уделено подготовке пешеходных переходов, расположенных вблизи детских образовательных учреждений, на региональных и муниципальных дорогах. Собравшиеся обсудили вопросы установки современных средств регулирования дорожного движения, улучшения видимости на пешеходных переходах, а также профилактические мероприятия для водителей и пешеходов.