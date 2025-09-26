Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения прошло в Серпухове

В администрации городского округа Серпухов прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники оценили уровень аварийности на дорогах за 2025 год.

Члены комиссии отметили, что обеспечение безопасности на дорогах — приоритетное направление в муниципалитете. Особое внимание уделили мерам, направленным на защиту детей и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Помимо этого, обсудили техническое состояние снегоуборочной техники, обеспечение реагентами и организацию своевременной очистки дорог от снега и наледи.

«От качественной подготовки к зимнему периоду зависит безопасность всех участников дорожного движения — водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта», — подчеркнул глава городского округа Алексей Шимко.

Комиссия продолжит регулярный мониторинг ситуации на дорогах и реализацию мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.