Заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета прошло в Чехове

Под руководством первого заместителя главы муниципального округа Чехов в администрации прошло заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета. Темой обсуждения стало погашение налоговой и арендной задолженности, предотвращение выплаты низкой заработной платы, а также достижение безубыточного уровня работы предприятий.
Погасить налоговую задолженность на сумму 54,9 миллиона рублей смогли благодаря работе со 102 организациями. На заседании представители пяти организаций и девять физических лиц выступили с презентацией. Комиссия внимательно выслушала всех и дала свои рекомендации.
«Урегулирование задолженности позволит значительно увеличить социальные расходы на образование, культуру, спорт и благоустройство, что, в свою очередь, положительно скажется на качестве жизни граждан нашего муниципального округа», — подчеркнул заместитель главы муниципального округа Чехов Денис Разуваев.
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