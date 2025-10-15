Заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета прошло в Чехове

Заместитель главы муниципального округа Светлана Чупрунова провела заседание межведомственной комиссии. Основными вопросами, которые рассмотрели на мероприятии, стали мобилизация доходов бюджета и легализация налоговой базы.

Участники собрания обсудили способы погашения налоговой и неналоговой задолженности, недопущения выплаты низкой заработной платы, а также выход на безубыточный уровень деятельности предприятий. Управление экономики округа провело работу с 76 организациями Чехова. Таким образом, в сентябре 2025 года удалось погасить налоговую задолженность в сумме, превышающей 16 миллионов рублей.

На заседании представители восьми организаций представили свои отчеты, после чего комиссия провела анализ причин возникновения подобных ситуаций и определила пути их решения.

Кроме того, предпринимаются меры по индивидуальной работе с налогоплательщиками посредством телефонных переговоров, рассылки информационных писем и выездных мероприятий.