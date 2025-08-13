Заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета прошло в Чехове

Заместитель главы Чехова Елена Татарчук организовала заседание комиссии, где обсудили мобилизацию доходов бюджета. На встрече наметили шаги по восстановлению порядка уплаты налогов и выравниванию зарплат по установленным нормам.

Управление экономики администрации муниципального округа Чехов активно взаимодействует с налогоплательщиками, проводит индивидуальные консультации и регулярно информирует о задолженности. Так, в июле 2025 года в бюджет поступило около 20 миллионов рублей погашенных налоговых долгов. При этом более 50 организаций исполнили свои обязательства еще до заседания комиссии.

«Важный принцип нашей работы — баланс между поддержкой и ответственностью. Если у предприятия есть объективные трудности, муниципалитет готов помочь. Но, если сроки уплаты налогов нарушены без уважительных причин, к должникам применяют меры в рамках закона», — отметила Елена Татарчук.