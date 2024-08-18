Заседание комиссии по делам несовершеннолетних провели в Дмитрове

В Дмитровском городском округе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Всего на нем рассмотрели 41 административное дело: три из них касались подростков, а 38 завели в отношении их родителей и законных представителей.

Комиссия проанализировала девять материалов, оформленных в отношении взрослых, по части первой статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Родители разрешали несовершеннолетним детям управлять питбайками и мототранспортными средствами без водительского удостоверения, а также восемь административных правонарушений касались того, что несовершеннолетние находились в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.

Одно дело в отношении подростка связано с нарушением части четвертой статьи 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Комиссия приняла все необходимые меры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».