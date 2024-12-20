Заседание комиссии по борьбе с нелегальной занятостью прошло в Лобне

В администрации Лобни прошло заседание рабочей группы Комиссии по противодействию нелегальной занятости. На встрече обсуждали важные вопросы, касающиеся зарплат и трудовых договоров.
Предпринимателей муниципалитета проинформировали о последствиях выплаты неучтенной («серой») заработной платы. Также им рекомендовали повысить зарплаты своих сотрудников, доведя их до уровня, соответствующего средним показателям по отрасли. Важно, что уровень оплаты труда должен быть выше минимального размера, установленного государством.
Комиссия по противодействию нелегальной занятости проверяет соблюдение трудовых договоров, выявляет случаи незаконного найма работников и проводит инспекции на предприятиях разных форм собственности. Особое внимание будет уделено работодателям, выплачивающим зарплату ниже минимального размера оплаты труда, использующим нелегальные схемы оплаты труда и заменяющим трудовые отношения гражданско-правовыми договорами.
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