Заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло в Воскресенске

Во время заседания в администрации Воскресенска участники обсудили направления работы по снижению аварийности на дорогах, особенно с участием несовершеннолетних. Отдельное внимание уделили теме безопасности вблизи железнодорожного полотна и профилактике нарушений правил движения на питбайках.

На мероприятии собрались глава Воскресенска Алексей Малкин и его заместители, сотрудники Министерства внутренних дел, Госавтоинспекции, Федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль», Главного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор», Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение», ОАО «РЖД», а также представители управления образования.

Алексей Малки подчеркнул, что страдают от езды на питбайках не только водители, но и пешеходы.

«Питбайк — спортинвентарь, созданный для тренировок и участия в соревнованиях по мотокроссу. У него нет фар, зеркал и ездить на нем по дорогам общего пользования запрещено и опасно», — пояснил руководитель муниципалитета.

Отметим, что администрация Воскресенска регулярно проводит дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах общего пользования и дворовых территориях. Специалисты устанавливают ограждения и знаки, наносят дорожную, а также проекционную разметку на пешеходных переходах.

Сотрудники администрации округа, дорожных служб, полицейские, госавтоинспекторы и педагоги просят родителей как можно чаще напоминать детям правила дорожного движения.