Заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло в Ногинске

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло в администрации Богородского округа. В работе приняли участие руководство управления капитального строительства и дорожного хозяйства администрации, представители Общественной палаты и ГИБДД МУ МВД России «Ногинское».

На повестку было вынесено 18 вопросов. С учетом аномальных осадков главной темой стала расчистка территорий и дорог от снега. Все службы вынуждены работать в авральном режиме.

Ключевой проблемой остается расчистка остановок, подъездов к ним и нагромождение снега у пешеходных переходов. В частности, подняли вопрос о неудовлетворительном содержании тротуаров вдоль улицы Декабристов в Ногинске. Комиссия приняла решение активизировать работу с балансодержателем этой дороги.

Были подведены итоги аварийности на автомобильных дорогах Богородского округа за 2025 год и озвучены задачи на 2026 год. Начальник отдела ГИБДД Николай Шепель отметил, что благодаря комплексу мер удалось на 20% снизить число пострадавших в ДТП, а число ранений среди детей сократилось на треть.

Комиссии по безопасности дорожного движения проводятся регулярно. Такой формат работы повышает продуктивность, эффективность использования ресурсов и улучшает коммуникацию.