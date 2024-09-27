Заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло в Чехове

Предложения по улучшению ситуации на дорогах округа озвучили в Чехове. Там прошло заседание профильной комиссии.

Мероприятие состоялось в администрации городского округа Чехов. В нем также поучаствовали сотрудники Госавтоинспекции, которые рассказали о состоянии безопасности на дорогах.

Также участники встречи озвучили предложения по улучшению ситуации в различных точках города. Это установка дорожных знаков, устройство пешеходных светофорных объектов, дорожного ограждения, искусственных неровностей, а также изменение дорожной разметки.

«Мы приложим все усилия, чтобы сделать дороги нашего города безопасными. Также хочу напомнить, что безопасность на дорогах — это не только задача органов власти, но и общая ответственность каждого из нас», — прокомментировал председатель комиссии — заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Напомним, что если вы стали свидетелем опасного поведения на дороге, оперативно сообщайте об этом по телефону 112.

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