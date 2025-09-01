Заседание коллегии Управления ФНС по Московской области прошло в Одинцове

Сегодня налоговые сервисы просты и удобны, их преимущество в главном — они позволяют людям экономить время и силы.

Одинцовский округа и налоговая служба за годы совместной работы выстроили устойчивые партнерские отношения, которые дают конкретный результат: за семь месяцев в бюджет округа поступило 11 миллиардов рублей — на 21% больше, чем годом ранее. Дополнительно в налоговый оборот вовлечено свыше семи тысяч объектов недвижимости.

Отметим, что через межведомственную комиссию удалось урегулировать задолженности на сумму более 800 миллионов рублей. Пять новых крупных налогоплательщиков появилось в этом году — двое из них уже перечислили в бюджет Московской области 538 миллионов рублей.

Совместная работа позволяет эффективно выполнять социальные задачи: собранные деньги идут на строительство школ и детских садов, благоустройство дворов и парков, ремонт дорог и обновление спортивных объектов.