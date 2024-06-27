Заседание коллегии Минздрава по развитию здравоохранения провели в Подмосковье

Расширенное заседание профильного комитета коллегии подмосковного Минздрава провели в МОНИКИ имени Владимирского. Участники обсудили ключевые вопросы развития здравоохранения региона и реализацию приоритетных нацпроектов.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, со следующего года в регионе начнется реализация нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Также продолжится внедрение различных мер, которые направлены на снижение смертности.

«В первую очередь — это борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями. Особый акцент — на первичное звено и развитие сельской медицины», — сказал Сапанюк.

Участники заседания выработали четкий план действий для эффективной реализации постановленных задач, а подобные встречи под руководством министра будут проходить регулярно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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