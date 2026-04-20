Заседание клуба ветеранов ко Дню космонавтики прошло в Можайске

От имени главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева, председателя Совета депутатов округа Василия Овчинникова, президиума Совета ветеранов и от себя лично собравшихся приветствовала депутат Совета депутатов, председатель местной организации Можайского муниципального округа Московской областной организации ветеранов Нина Истратова.

Нина Истратова подчеркнула, что именно наша страна 65 лет назад открыла людям Земли дверь в космос, и отметила: «Мы всегда были и будем впереди! Подвиг Юрия Алексеевича Гагарина с детства в сердце каждого из нас, тем более что первый космонавт планеты — очень близкий наш земляк». Она сердечно поблагодарила ветеранов округа за их многолетний трудовой вклад в созидательное развитие страны и за активную жизненную позицию сегодня.

Нина Истратова отметила, что ветераны участвуют во всех патриотических мероприятиях, проводимых в округе, а также оказывают конкретную помощь участникам СВО. Так, в преддверии праздника Светлой Пасхи нашим защитникам были отправлены в подарок от можайцев сотни куличей. Она выразила особую благодарность тем ветеранам, чьи дети, внуки и правнуки защищают сегодня независимость и мирную жизнь нашего государства в зоне специальной военной операции.

Работники культуры подготовили для ветеранов замечательный концерт. Перед ними с песенными и музыкальными номерами выступили всеми любимые артисты Денис Протасевич, Андрей Кривомазов, Анастасия Аверкина, Галина Мицукова, Татьяна Борисова. Творческие ветеранские коллективы — хор «Душа поет» под руководством Татьяны Маренковой, ансамбль «Веселые девчата», народный коллектив вокальный ансамбль «Надежда» — также были награждены зрителями бурными аплодисментами за душевно исполненные песни прошлых лет. Особенно порадовали ветеранов выступления детского музыкального ансамбля «Укулеле» под руководством Анатолия Ермошенкова, а также детских хореографических коллективов «Кнопочки» (руководитель Ольга Борисова) и «Созвездие».

Несколько участников праздничного мероприятия поделились воспоминаниями о знаменательном дне 12 апреля 1961 года. Ветеран Великой Отечественной войны, бывшая несовершеннолетняя узница фашизма, участник Парада Победы на Красной площади в 2025 году, коренная можайская жительница Нина Шевцова рассказала, как в центральном сквере города собрались сотни можайцев, все кричали «Ура!», обнимались, пели, танцевали в хороводах. Она отметила, что всеобщее ликование и единение были такими, как будто собрались близкие родственники, а сегодня, посетив мероприятие, она вновь ощутила эту гордость и радость, поблагодарив организаторов праздника.