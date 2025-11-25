Заседание клуба «Бизнес-лидер» прошло во Фрязине

Встреча бизнес-клуба была посвящена вопросам поддержки предпринимательства и сохранения традиционных ценностей. Мероприятие состоялось на территории лесопарка, где создали особую атмосферу русского гостеприимства с чаепитием из самовара и традиционными угощениями.

В дискуссии приняли участие представители делового сообщества, в том числе руководитель «Альфа-банка», депутат окружного совета Владимир Жигулин. Ключевыми темами обсуждения стали актуальные меры государственной поддержки бизнеса и роль семейных ценностей в предпринимательской деятельности.

Встреча, организованная депутатом Ириной Даниловой, была оформлена в стиле гжельской росписи. Проведение таких мероприятий способствует укреплению деловых связей, распространению успешных практик ведения бизнеса и сохранению культурных традиций в предпринимательской среде городского округа.