Заседание киноклуба к 50-летию фильма «Они сражались за Родину» пройдет в Химках

27 февраля в школе «Перспектива» состоится мероприятие, посвященное 50-летию фильма «Они сражались за Родину». Гости смогут познакомиться с историей создания кинокартины, обсудить ее влияние на патриотическое воспитание молодежи и узнать больше о легендарных актерах, сыгравших в ней.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что этот фильм — не просто военная драма, а глубокая философская лента о цене победы, о мужестве простых людей, вставших на защиту Родины. «Картина помогает современному зрителю понять, через что прошли наши предки, и осознать, какую страшную цену заплатил советский народ за мирное небо», — поделилась она.

Лента Сергея Бондарчука, снятая в 1975 году по мотивам романа Михаила Шолохова, рассказывает о подвиге советских солдат в ожесточенных оборонительных боях за Сталинград летом 1942 года.

«Картина Сергея Бондарчука стала настоящей классикой советского кинематографа. Но этот фильм актуален и сегодня. Особенно в условиях современных геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия в ходе проведения спецоперации», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Киноклуб станет частью патриотической программы, реализуемой в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что ее цель —объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Показ и обсуждение фильма пройдут 27 февраля в 11:30 в школе «Перспектива» по адресу: улица Нахимова, дом 2.