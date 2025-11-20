Заседание инвестиционного совета прошло в Раменском
Заседание инвестиционного совета в Раменском провели в спортивном комплексе «Борисоглебский». В учреждении встретились представители бизнеса и власти, чтобы обсудить текущие проблемы и вопросы.
Предприниматели обратились к сотрудникам администрации в Раменском и отметили, что возникают трудности при подключении воды, газа или электричества.
«Мы хотим, чтобы не только предприниматели были лицом к нам, но и администрация будет лицом тоже к предпринимателям. Мы каждый вопрос выслушали и нашли решения для некоторых инвесторов», — сказал заместитель главы Раменского округа Александр Пивоваров.
Отметим, такие мероприятия в администрации округа проводят ежеквартально.
О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.