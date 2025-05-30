Заседание городского Научно-технического совета прошло в Серпухове

На базе Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» состоялось собрание Научно-технического совета городского округа Серпухов. Перед началом заседания временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Шимко посетил Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН — одно из подразделений центра.

Институт, основанный в 1960-х годах, сыграл значительную роль в развитии отечественной микробиологии и биотехнологии. Сегодня здесь работают над более чем двадцатью уникальными научными разработками, а также располагается современная опытно-технологическая установка для культивирования микроорганизмов и создания микробных препаратов. В Пущино реализуется полный цикл — от фундаментальных исследований до создания готовых продуктов.

На заседании директор института Алексей Леонтьевский представил доклад о передовых разработках ФИЦ и обсудил перспективы сотрудничества научных организаций с НТС. Основные направления включают привлечение молодых специалистов в науку, создание образовательных программ, подготовку кадров для биотехнологической отрасли и формирование Центра трансфера технологий.

Под председательством Алексея Царькова участники обсудили вопросы взаимодействия наукограда Большой Серпухов. Экспертная группа уже подготовила предложение по созданию на территории округа кампуса — научно-технологического университета «Интеграция». В ближайшее время будет сформирована специальная рабочая группа с привлечением экспертов из Пущина, Протвина, Оболенска и Серпухова для реализации этих планов.