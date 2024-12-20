Заседание городских комиссий прошло в Лобне

В администрации Лобни прошли заседания трех комиссий. Обсудили меры для безопасного проведения праздничных мероприятий и итоги работы в 2024 году.

Антитеррористическая, Антинаркотическая комиссии и комиссия по чрезвычайным ситуациям сосредоточились на подготовке к Новому году, Рождеству и Крещению. Особое внимание уделили безопасности в местах массового пребывания горожан. Правоохранительные органы, медики и службы МЧС будут работать в усиленном режиме.

На Антитеррористической комиссии акцент сделали на противодействии идеологии терроризма в школах, учреждениях культуры и спорта. На Антинаркотической рассмотрели меры по снижению распространения наркотиков, отметив положительную динамику благодаря участию молодежи в спортивных и культурных мероприятиях.

Также подвели итоги года и определили планы на 2025-й. Участники договорились усилить взаимодействие, чтобы повысить эффективность работы.