Заседание депутатского объединения «Единой России» прошло в Балашихе

Депутаты городского Совета партии «Единая Россия» совместно с представителем Московской областной Думы Владимиром Шапкиным провели встречу, посвященную стратегическим задачам развития Балашихи. В ходе обсуждения подвели итоги предварительного внутрипартийного голосования и определили ключевые направления работы на ближайший период.

Основной акцент был сделан на поддержку участников специальной военной операции и их семей, оперативном решении вопросов граждан через регулярные приемы, а также контроле за реализацией государственных программ в городском округе.

Особое внимание уделили патриотическим инициативам под девизом «Успех в единстве поколений». Эти мероприятия направлены на укрепление традиционных ценностей и сплочение разных возрастных групп. Депутаты подчеркнули важность дальнейшей работы в этом направлении в тесном сотрудничестве с жителями Балашихи.