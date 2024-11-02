Заседание депутатов по вопросам поддержки бойцов СВО прошло в Химках

Свыше десяти вопросов обсудили муниципальные депутаты на встрече в Химках. Ведущей стала тема поддержки бойцов специальной военной операции.

Депутаты отметили, что в округе реализуют множество программ, направленных на помощь военнослужащим специальной военной операции и их семьям.

Также собравшиеся обсудили вопрос передачи объекта газового хозяйства в Кутузовском территориальном управлении из муниципальной в государственную собственность.

Особенно важной темой стала социальная поддержка граждан. Так, депутаты выделили финансы на реабилитацию ребенка-инвалида из Химок.

Председатель Совета депутатов городского округа подчеркнул важность улучшения благосостояния и благополучия жителей и представил план работ на следующий месяц.

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