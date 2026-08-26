Заседание Антитеррористической комиссии провели в Можайском округе

В администрации Можайского округа 25 августа под председательством заместителя главы Марии Азаренковой прошло заседание Антитеррористической комиссии. Участники обсудили меры безопасности в День знаний, на праздничных мероприятиях и избирательных участках.

В работе комиссии приняли участие заместитель главы Ольга Спиридонова, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, заведующие территориальными отделами, представители профильного отдела администрации, сотрудники правоохранительных и надзорных органов.

Отдельное внимание уделили мерам по усилению антитеррористической защищенности объектов, задействованных в праздничных мероприятиях 1 сентября и Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Накануне Дня знаний во всех школах и учреждениях дополнительного образования проходят плановые учения по действиям при чрезвычайных ситуациях. Сотрудники МЧС регулярно проводят учебные эвакуации и тренировки с участием педагогов и обучающихся.

Также обсудили безопасность на избирательных участках в дни голосования — с 18 по 20 сентября. Председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Спиридонова проинформировала о готовности участков и планах по организации дежурств и охраны.

«Безопасность жителей — наш главный приоритет. Все решения должны быть реализованы своевременно, особенно в преддверии учебного года и выборов», — подчеркнула Мария Азаренкова.

По результатам заседания приняли решение, направленное на защиту жителей и территорий округа.