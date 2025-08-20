Заседание антитеррористической комиссии прошло в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошло расширенное заседание антитеррористической комиссии. В ходе мероприятия были представлены доклады начальника управления образования администрации округа, а также руководителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округе МЧС России по Московской области, отдела вневедомственной охраны Росгвардии и УМВД России по Ленинскому городскому округу.

Заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин сообщил, что в 2025 году в России правоохранительными органами было предотвращено 172 теракта, в том числе девять нападений на образовательные организации. Скоординированные действия силовых структур позволили остановить преступления.

На заседании комиссии был рассмотрен вопрос готовности округа к проведению Дня знаний. Особое внимание было уделено состоянию антитеррористической защищенности образовательных учреждений и принятию дополнительных мер для предотвращения террористических актов в преддверии нового учебного года, а также обеспечению пожарной безопасности в школах и других учебных заведениях.

В целях снижения возможных рисков было принято решение о проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, в помещениях школ.

Кроме того, на заседании комиссии также рассмотрели вопросы обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню города, и готовности служб к действиям при возникновении экстренных ситуаций.