Заседание антитеррористической комиссии прошло в Ленинском округе

Участниками совещания стали руководители территориальных подразделений МВД, МЧС, Росгвардии и представител профильных управлений администрации Ленинского городского округа. Собравшиеся обсудили вопросы обеспечения безопасности жителей и гостей муниципалитета во время новогодних праздников.

В этот период полицию переведут в усиленный режим охраны общественного порядка. В местах массового скопления людей организуют дежурства пожарно-спасательных подразделений.

Участники встречи также затронули вопросы обеспечения безопасности в учебных заведениях муниципалитета. По словам начальника УМВД России по Ленинскому городскому округу Сергея Астахова, руководителям образовательных учреждений необходимо обращать особое внимание на потенциально-опасные каналы и паблики, на которые дети могут подписываться и которые могут влиять на их поведение.

Отметим, что всего во время новогодних каникул планируют провести 80 праздничных мероприятий, из них 47 пройдут на открытых площадках.