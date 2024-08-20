Заседание антитеррористической комиссии прошло в Красногорске

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск/пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Антитеррористическую защиту муниципальных объектов оценили в Красногорске. Там прошло заседание профильной комиссии.

Защищенность соцобъектов обсудили в администрации Красногорска. Тему назвали особенно актуальной в преддверии Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Кроме того, члены комиссии оценили готовность муниципальных объектов к действиям при возникновении угрозы терроризма.

Добавим, что «Месячник безопасности» скоро начнется во всех образовательных учреждениях округа. На открытых уроках, классных часах и мастер-классах по антитеррористической безопасности детям напомнят правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.

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