Заседание антитеррористической комиссии прошло в Красногорске

Антитеррористическую защиту муниципальных объектов оценили в Красногорске. Там прошло заседание профильной комиссии.

Защищенность соцобъектов обсудили в администрации Красногорска. Тему назвали особенно актуальной в преддверии Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Кроме того, члены комиссии оценили готовность муниципальных объектов к действиям при возникновении угрозы терроризма.

Добавим, что «Месячник безопасности» скоро начнется во всех образовательных учреждениях округа. На открытых уроках, классных часах и мастер-классах по антитеррористической безопасности детям напомнят правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».