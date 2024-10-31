Заседание администрации по вопросам подготовки к зиме прошло в Балашихе

В Балашихе состоялось заседание оперативного штаба, посвященное запуску отопления и подготовке к зимнему сезону. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Максим Сидоркин, начальник управления энергетики и ресурсоснабжения администрации округа Дмитрий Брушлинский, а также представители управляющих организаций.

Новый отопительный сезон стартовал в Балашихе 3 октября, и тепло поступило во все многоквартирные дома и социальные объекты округа. Дмитрий Брушлинский отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду была проведена своевременно, и котельные работают по температурному графику. Однако переменчивые погодные условия вызывают у жителей вопросы по температуре в квартирах.

В этом году благодаря тщательной подготовке к отопительному сезону количество обращений жителей в Единую диспетчерскую службу и на горячую линию сократилось по сравнению с прошлым годом. С начала октября поступило 1,4 тысячи заявок по вопросам отопления, из которых более 1,3 тысячи уже выполнены. Основные проблемы связаны с завоздушиванием системы отопления, что ухудшает теплоотдачу приборов. На горячую линию администрации поступило 1,1 тысячи заявок, почти все из которых также отработаны.

На совещании также обсудили готовность управляющих и ресурсоснабжающих организаций к зимнему периоду. Управляющая компания «Град+Сервис», обслуживающая 172 многоквартирных дома в различных микрорайонах Балашихи, представила свой отчет. Для зимней уборки компания приобрела четыре уборочно-погрузочных трактора, автовышку и около 30 килограммов соли. Заключены договоры с бригадами альпинистов и привлечены дворники для работы в зимний период.

Единая диспетчерская служба Балашихи продолжает работать круглосуточно без выходных. Жители могут обратиться через сайт или по телефону +7 499 929-99-99.

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