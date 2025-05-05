Защитнице Сталинграда вручили знак почетного гражданина Богородского округа

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин вручил ветерану Людмиле Немцовой удостоверение к званию почетного гражданина. На встрече также присутствовали депутат Государственной думы Амир Хамитов и депутат Богородского округа Линар Хамитов.

Боевой путь Людмилы Немцовой вызывает уважение. В 18 лет юная Людмила отправилась на фронт.

Ее направили на курсы радистов в 21-й отдельный запасной полк связи в Ульяновске. Пройдя подготовку, она получила назначение в роту связи штурмовой авиационной дивизии.

Прошла всю войну. Была на многих фронтах: защищала Сталинград, Керчь, Севастополь. Освобождала Тамань, Кавказ, Северодвинск, Ригу.

Была удостоена медалей «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «3а победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени. Как отметил глава Богородского округа Игорь Сухин, Людмила Ильинична — из того поколения людей, на которых мы равняемся, которыми гордимся и всегда будем благодарны за Победу.

После окончания войны Людмила Немцова поступила в Московский энергетический институт. Успешно окончила его и начала работать в Ногинских электрических сетях. Имя Людмилы Ильиничны занесено в Книгу Почета предприятия, где она проработала целых 42 года.