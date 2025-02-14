Московская областная дума 14 февраля приняла закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах во дворах жилых домов. Ее председатель Игорь Брынцалов отметил, что депутаты учли пожелания жителей региона.

Доступность продуктовых магазинов рядом с домами сохранится, нельзя будет продавать спиртное лишь в маркетах, в которые можно войти со стороны двора. Закон также не коснется пристроенных или встроенных помещений.

«В регионе достаточно торговых точек. Мы преследуем в первую очередь цель защитить жителей, детей от популяризации алкоголя, сделать его менее доступным», — подчеркнул Брынцалов.

Кроме того, Мособлдума запретила ночную работу так называемых «наливаек» — мест, которые под видом кафе продают спиртное.

«Мы пришли к решению ввести ограничение времени продажи алкогольной продукции в объектах общепита в МКД с 23.00 часов ночи до 08.00 утра. Большинство регионов нашей страны пошли по этому же пути», — обратил внимание председатель областной думы.

Бизнесу также станет сложнее получить лицензию на продажу спиртного. Теперь минимальный уставный капитал у организаций, торгующих алкогольными напитками, должен составлять один миллион рублей.

Нововведения вступят в силу 1 сентября 2025 года. Предприниматели, у которых уже есть лицензии, смогут работать до окончания срока действия документа.