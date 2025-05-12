Защита школьных бизнес-проектов пройдет в Дмитрове 14 и 15 мая

В Дмитровской муниципальной торгово-промышленной палате прошло завершающее занятие курса «Предпринимательские классы» для школьников округа. Уже 14 и 15 мая участникам предстоит представить свои бизнес-проекты перед компетентным жюри, в состав которого войдут представители администрации Дмитровского округа и успешные предприниматели.

Перед важным этапом ребята вместе с бизнес-тренером Юлией Гусевой дорабатывали свои проекты: уточняли финансовые показатели, совершенствовали презентации и готовились отвечать на вопросы экспертов.

«Важно, что наши школьники получают на курсе „Предпринимательских классов“ не только теоретические знания, но и практические навыки под руководством лучших специалистов. Уверен, что ребята блестяще справятся с защитой своих бизнес-проектов, и этот опыт станет для многих стартом в успешное будущее», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Проект «Предпринимательские классы» реализуется уже третий год при поддержке торгово-промышленной палаты и администрации округа. Многие выпускники отмечают, что курс помог им по-новому взглянуть на предпринимательство, а некоторые даже планируют открыть собственный бизнес.