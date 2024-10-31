Зарплаты водителей автобусов Подмосковья рассчитают по новой тарифной ставке

Подведомственная Минтрансу Подмосковья компания «Мострансавто» внедрила новую систему мотивации сотрудников. С ноября этого года водители автобуса будут получать зарплату по новой тарифной ставке — вместо разрядов введут единые повышающие коэффициенты.

По словам исполняющего обязанности генерального директора АО «Мострансавто» Дмитрия Минченко, в Подмосковье стабильно высокий спрос на водителей автобусов, слесарей и технические кадры, поэтому компании очень важно не только нанимать сотрудников, но и делать так, чтобы человек остался и проработал не один год.

«Мы мотивируем работников, создаем им условия для комфортной работы. В этом году в ряде филиалов отремонтированы общежития, установлено новое моечное оборудование и закуплен слесарный инструмент», — пояснил Минченко.

Новая повышенная ставка станет единой для всех водителей и не будет зависеть от зоны, в которой они работают. Единые повышающие коэффициенты будут зависеть от класса автобуса, на котором работает водитель.

Кроме того, для сотрудников разработали новый комплект форменной одежды с учетом практичности, универсальности и удобства.

Также в этом году на 20% проиндексирует оклады ремонтных рабочих, мойщиков и специалистов складского учета, а на 11,6% повысят оклады инспекторов по проведению профилактических осмотров водителей ТС.