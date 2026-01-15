Зарплаты учителям увеличат в Подольске

В округе проиндексируют зарплаты учителям и отремонтируют школы и детские сады. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Григорий Артамонов на рабочем совещании, посвященном развитию системы образования.

В Подольске для ликвидации второй смены в обучении сделают ремонт второго корпуса школы № 21, дошкольных отделений школ № 12, № 33, Центра детского творчества. За счет этого создадут современные условия для обучения и сделают так, чтобы каждый педагог и ребенок чувствовал себя уверенно и комфортно.

«Обсудили ключевые направления на 2026 год. Продолжаем активно привлекать педагогов, ведь именно от них зависит будущее наших детей. Уже в этом году внедряем нормативы ученико-часов — это позволит повысить зарплаты учителей за счет более справедливого расчета нагрузки. Увеличиваем гарантированную часть оклада и вводим фиксированные доплаты за наставничество и методическую работу», — сказал Григорий Артамонов.