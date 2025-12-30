Зарплаты специалистов АПК Подмосковья выросли на 15% с начала года

Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются важной опорой экономики Московской области. Стабильную работу этих отраслей обеспечивают почти 120 тысяч человек.

Свыше 84 тысяч специалистов заняты производством продуктов питания, более 25 тысяч трудятся в сельском хозяйстве, а еще около восьми тысяч изготавливают напитки.

Особую роль играет ветеринарная служба региона. Почти 1,3 тысячи специалистов следят за здоровьем животных, контролируют качество продукции и обеспечивают эпизоотическое благополучие.

В регионе сегодня работают более 800 крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются животноводством, растениеводством и другими направлениями.

Около 300 из них также развивают агротуризм, предлагая горожанам экскурсии, мастер-классы и возможность отдохнуть на природе.

Власти региона уделяют особое внимание подготовке новых специалистов для аграрного сектора. В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» в 2025 году на базе подмосковных школ открыли шесть агротехнологических классов, где более 100 учеников углубленно изучают естественные науки и современные технологии.

Сельское хозяйство становится все более привлекательной сферой для трудоустройства: за девять месяцев уходящего года средняя зарплата в отрасли увеличилась на 15-21%.

Сегодня агропромышленный комплекс региона предлагает традиционные специальности, а также высокотехнологичные направления — от биоинженерии до цифровизации производства.

Формирование кадрового резерва остается одной из ключевых задач для развития агропромышленного комплекса Подмосковья в следующем году.