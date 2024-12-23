Андрей Воробьев: зарплаты соцработников Подмосковья проиндексируют на 10-20%
Зарплаты социальных работников Подмосковья проиндексируют на 10-20% с 2025 года.
Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на традиционном обращении к жителям.
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