Андрей Воробьев: зарплаты соцработников Подмосковья проиндексируют на 10-20%

Зарплаты социальных работников Подмосковья проиндексируют на 10-20% с 2025 года.

Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на традиционном обращении к жителям.

Статья дополняется...

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте