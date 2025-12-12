Зарплаты подмосковных аграриев выросли на 21% с начала года

Агропромышленный сектор Подмосковья демонстрирует уверенный рост. Среднемесячная заработная плата работников отрасли с января по сентябрь увеличилась на 15–21%.

В регионе также активно создают новые рабочие места.

«Наши предприятия расширяют производственные мощности, активно переводят процессы в цифру и уже сейчас применяют автоматизированные технологии. Увеличение заработных плат и расширение кадрового состава — результат системной работы предприятий и мер государственной поддержки», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Цифры подтверждают положительную динамику. По итогам января-сентября в области производства пищевых продуктов средняя зарплата достигла 106,3 тысячи рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.

В сфере производства напитков доходы сотрудников выросли почти на 17%, составив в среднем 116,9 тысячи рублей.

Наиболее впечатляющий рост продемонстрировало сельское хозяйство, где зарплаты увеличились на 21%, превысив отметку 87,5 тысячи рублей.

Количество людей, занятых в сфере агропромышленного комплекса, стабильно увеличивается. За отчетный период в пищевом производстве работали почти 85 тысяч человек — на 5,8% больше, чем год назад.

Число сотрудников в области производства напитков выросло до 8,2 тысячи, а в сельском хозяйстве — до 25,4 тысячи.