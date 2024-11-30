Зарплату сотрудникам градообразующего предприятия повысят в Дубне

В Дубне повысят зарплату сотрудникам Объединенного института ядерных исследований. Это решение направлено на обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда и повышение мотивации работников.

Доплату за ученую степень увеличат с 1 января 2025 года. Кандидаты наук получат 20 тысяч рублей вместо 10, а доктора наук — 40 тысяч вместо 25.

Оклад работников бюджетных подразделений Института увеличат на 4% с 1 марта 2025 года.

Окладная часть сотрудников дополнительно вырастет на 10 тысяч рублей с 1 апреля.

Таким образом, ожидается, что доходы сотрудников Института ядерных исследований в Дубне вырастут на 18-20%.

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