Заросшую тропу в Пушкинском округе привели в порядок по просьбе жителей

Жители домов на Набережной улице обратились в администрацию Пушкинского городского округа с просьбой привести в порядок заросшую тропу, соединяющую старое Ярославское и Пушкинское шоссе. Обращения на портале «Добродел» не остались без внимания.

Тропа, хоть и не являлась частью дворовой территории, но всегда пользовалась огромной популярностью у местных жителей и гостей города. Поэтому важно, чтобы дорога была не только удобной, но и безопасной, отметили в администрации.

Бригада коммунальной службы «Пушгорхоз» оперативно отреагировала на запрос. Несмотря на жаркую погоду, которая усложняла работу и приводила к перегреву техники, заросли были устранены примерно за два часа. Качество выполненной задачи лично проверила уполномоченный главы округа Нина Ушакова.

После завершения работ на Ярославском шоссе, сотрудники Пушгорхоза переключились на Московский проспект, где также привели в порядок «народную тропу» возле дома № 57.