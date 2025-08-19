«Зарница» в Красноармейске собрала более 100 участников «Активного Долголетия»

В Красноармейске прошло мероприятие «Красноармейские Зори», которое собрало около ста участников проекта «Активное долголетие», волонтеров и гостей со всего Подмосковья. Праздник развернулся в парковой зоне города и объединил спорт, творчество и дружеские соревнования.

Семь команд боролись за лидерство, демонстрируя смекалку, физическую подготовку и таланты. Для участников подготовили самые разные активности: плетение венков, прохождение лабиринта с препятствиями, викторины, школу выживания, а также спортивные задания на ловкость и меткость. Завершился день песнями и танцами.

Все участники ушли с яркими эмоциями, зарядом позитива и новыми впечатлениями, которыми смогли поделиться за общим туристическим обедом.

Присоединиться к проекту можно в отделении «Активного долголетия» по адресу: Красноармейск, улица Свердлова, 17. Подробности и запись по телефону: 8 (496) 538-24-36.