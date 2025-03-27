Зарянка, зяблик, голубь. В Подмосковье стали чаще наблюдать отдельные виды птиц

В Минэкоголии рассказали о популярных видах птиц в Подмосковье

В Московской области обитает более 100 видов пернатых. Самыми популярными птицами региона в 2024 году стали голубь и зарянка, их наблюдали в два раза чаще. На третьем месте оказался зяблик.

Кроме того, в регионе появлялось больше чаек, свиристелей, рябинников, пеночек-веснянок и ряда других видов.

Министерство экологии и природопользования МО отмечает, что впервые за пять лет в поселке Башкино Наро-Фоминского округа встретили пустельгу. Птица занесена в Красную книгу.

Такие результаты представили после наблюдений в лесопарках Балашихи, Химок, Истры, Наро-Фоминского и Одинцовского округов.

Итоги исследований опубликовали в пятом выпуске ежегодника «Фауна и население птиц Европейской России». Полная версия документа доступна для прочтения и скачивания на сайте Зоологического музея.