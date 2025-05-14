Зарядные станции для электромобилей установят еще в 15 округах Подмосковья
В Подмосковье продолжают развивать сеть зарядных станций для электромобилей и внедряют экологичные технологии в энергетику. В этом году в 15 округах региона установят 20 новых медленных зарядных станций от «Мособлэнерго».
Устройства появятся в Домодедове, Коломне, Серебряных Прудах, Долгопрудном, Химках Клину, Мытищах и других округах.
«Сегодня в Подмосковье функционирует около 800 ЭЗС, и их число продолжает расти. Это важная часть нашей стратегии по переходу на экологичный транспорт и снижению углеродного следа», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.
Сейчас проходит конкурс на поставку оборудования. Подать заявку можно до 11:00 16 мая, а подрядчика выберут уже к 23 числу этого месяца. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.