Зарядная станция для электрокаров появилась в Павловском Посаде

В рамках развития инфраструктуры для экологически чистого транспорта, городской округ Павловский Посад сделал очередной шаг вперед. В центре внимания — установка новой электрозарядной станции, которая призвана значительно повысить комфорт для владельцев электромобилей и стимулировать переход на более экологичные виды передвижения в регионе.

Новая ЭЗС мощностью 22 кВт была введена в эксплуатацию на парковке крупного торгового центра.

«Мощность в 22 кВт является оптимальной для быстрой подзарядки, существенно сокращая время ожидания. Станция отличается универсальностью: она оснащена тремя различными зарядными кабелями. Это снимает с владельцев электрокаров заботу о поиске подходящего разъема и гарантирует доступность услуги для широкого круга пользователей», — сообщили специалисты.

Процесс использования новой станции максимально упрощен. Для активации зарядки необходимо установить приложение «Мособлэнерго». После подключения электромобиля к станции, на ее экране появится пошаговая инструкция.

Установка этой электрозарядной станции в Павловском Посаде — часть долгосрочной программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Проект стартовал еще в 2016 году с целью создания разветвленной и доступной сети ЭЗС по всему Подмосковью.